Новосибирск, 3 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 ноября, за прошедшие сутки было зарегистрировано 5033 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 2 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 935 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 72 014 случаев заражения коронавирусом (+368 за сутки), в том числе у 6996 детей; 54 272 пациента полностью выздоровели (+183 за сутки); умерли 3421 человек (+12 за сутки).