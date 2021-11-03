Томск, 3 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Томской области число жертв COVID-19 достигло 596. За минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 48 667 случаев инфицирования. 38 461 человек к настоящему времени выздоровели от COVID-19, в том числе 42 за последние сутки.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области, по данным на 3 ноября, составила 79,4%.

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