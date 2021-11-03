Белгород, 3 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Белгородской области 3 ноября впервые выявлено 358 носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 285 пациентов, пятеро скончались. На вакцинацию записались ещё 5 509 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 63 518 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 53 372 человека, зарегистрировано 1326 летальных исходов.

Лечатся в стационарах 2 860 пациентов, получают амбулаторную помощь 5 960 жителей, на самоизоляции находятся 23 630 человек.

Полный курс вакцинации прошли 755 382 белгородца, всего подано 841 176 заявок.