Новосибирск, 3 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3643 пациента, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 332 человека. На ИВЛ — 51 пациент, — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 759 605 тестов на коронавирус.