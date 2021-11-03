Сеул, 3 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 42 176 человек. Об этом 3 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 3 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 269 453 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 80,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 87 113 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 38 895 232 человека.

За последние два дня (1 — 2 ноября) в стране было зарегистрировано 5898 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 360 227 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на двенадцать человек, до 848 человек.