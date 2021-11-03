Афины , 3 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Жители Греции, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, столкнутся с более строгими ограничениями. Об этом заявил министр здравоохранения страны Танос Плеврис на брифинге 2 ноября.

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Обсуждая резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Греции, Плеврис объяснил, что непривитым работникам государственного и частного секторов, а также церквей, необходимо будет дважды в неделю сдавать экспресс-тест или ПЦР-тест за свой счет. То же требование будет применяться к непривитым людям, входящим в государственные учреждения, торговые центры, торговые точки, банки, развлекательные заведения и парикмахерские.

Единственными местами, куда могут войти непривитые люди без необходимости предъявлять отрицательный результат теста, являются супермаркеты и продовольственные магазины, аптеки и религиозные святыни.

Плеврис также объявил о более строгих проверках и штрафах (5000 евро) во всех развлекательных заведениях, а также закрытии помещений на две недели, если владельцы бизнеса не будут соблюдать данные меры.

Национальная система здравоохранения страны готовится к борьбе с новой волной пандемии, добавил Плеврис; в отделениях интенсивной терапии открыто 2000 новых коек, наняты еще 2000 врачей.

В главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс принятые правительством шаги назвали «полумерами».