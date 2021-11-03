Афины , 3 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Новые ограничения правительства Греции по борьбе с пандемией коронавируса являются «полумерами». Об этом говорится в заявлении главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс 2 ноября.

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Принятые правительством новые меры предусматривают удвоение числа тестов на коронавирус, которые непривитые работники частного и государственного секторов должны проходить на работе в неделю (теперь не один, а два раза в неделю), и требуют, чтобы непривитые люди проходили экспресс-тесты или тесты на ПЦР для входа в государственные учреждения, банки, парикмахерские и розничные магазины.

«В наихудший момент пандемии министр здравоохранения объявляет о полумерах по борьбе с ней и показывает неспособность правительства понять, насколько критична ситуация, — говорится в заявлении главной оппозиционной партии. — Это правительство, которое давным-давно отказалось от борьбы с пандемией; своим выбором оно ускоряет гибель Национальной системы здравоохранения в то время, когда человеческие потери растут с каждым днем».

Напомним, 2 ноября в Греции выявили 6700 новых случаев заражения коронавирусом, что побило рекорд предыдущего дня в 5449 случаев.