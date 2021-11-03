Новосибирск, 3 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшее время показатель вакцинации среди отелей и гостиниц планируется существенно увеличить. Об этом говорит количество поданных заявок, сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам заместителя министра экономического развития области Анны Павловой, около 60% сотрудников сферы гостиничного обслуживания уже привиты, в настоящее время проходит довакцинация персонала.

«Сфера гостеприимства готовится не к принятию новых ограничительных мер, а к приему гостей, обеспечению их безопасности», — отметила Павлова.

В министерстве здравоохранения региона подчёркивают, что в последнее время темпы вакцинации достаточно высоки.