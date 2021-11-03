Тирасполь, 3 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В ходе 1936 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 573 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 68 805 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 62 234 человека, в том числе 459 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1558 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 340 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 142 заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 222 человека, скончались 11 пациентов с COVID-19.