Новосибирск, 3 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Жителям Новосибирской области рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, иметь при себе QR-код для входа на спортивные, культурные мероприятия, а также соблюдать масочный режим. Об этом напомнило региональное правительство.

Nso.ru Дом правительства Новосибирской области

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Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведённых за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены сегодня, 3 ноября, в администрации Новосибирской области на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В регионе сохраняются усиленные меры по проведению контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Увеличено количество проверок торговых центров, предприятий общественного питания, фитнес-клубов, концертных площадок, спортивных мероприятий, кинотеатров.

Так, с 28 октября по 2 ноября проверено более 800 объектов, в том числе 720 организации в крупных торговых центрах, 50 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания, 36 организаций, а также три кинотеатра. По итогам рейдов составлено 22 административных протокола на физических лиц и предпринимателей.

На транспорте проведено 12 рейдовых мероприятий — на 18 физических лиц и трёх перевозчиков составлены административные протоколы за нарушения.