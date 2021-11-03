Волгоград, 3 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Факты подделки официальных документов о прохождении вакцинации от COVID-19 выявили полицейские в Михайловском районе Волгоградской области. Фальшивые сертификаты получили, по меньшей мере, 90 человек, заявили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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В преступлении подозревают 51-летнюю медсестру районной больницы и 28-летнюю заведующую одним из фельдшерско-акушерских пунктов. К первой обращались местные и иногородние жители, их документы медсестра отправляла в ФАП, где вторая подозреваемая составляла фиктивные сертификаты о вакцинации. За свои «услуги» женщины получали денежное вознаграждение.

«По имеющейся информации, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 90 человек. Их точное число будет установлено в ходе расследования. Женщина созналась в содеянном», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Правовая оценка также будет дана получателям незаконных услуг.