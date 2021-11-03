Белгород, , 09:58 — REGNUM К всероссийской акции «Ночь искусств» присоединится Белгородская область. Мероприятия пройдут в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

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В 2021 году акция приурочена ко Дню народного единства. Программы будут посвящены многообразию культур России. Библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения расскажут о старинных традициях и особенностях быта разных народов, о национальных костюмах и блюдах традиционных кухонь, о музыке и танцах разных регионов страны.

Мероприятия пройдут 4 ноября в группе «Ночь искусств в Белгородской научной библиотеке» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции, выложив публикации с хэштегами #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет.