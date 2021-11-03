Хабаровск, 3 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Обучение в вузах Хабаровского края до 6 декабря будет проходить в онлайн-формате. Руководству учебных заведений также настоятельно рекомендовано обеспечить вакцинацию студентов, сообщило AmurMedia.

Mos.ru Дистанционное обучение

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«Детские сады, школы, колледжи продолжат работу в очном режиме. В отношении студентов решение принято другое: вузам рекомендовано до 6 декабря находится на дистанционном обучении. Всем руководителям вузов даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов», — заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов.

Он также выразил обеспокоенность тем, что во время нерабочей недели жители региона устремляются в торговые центры — «туда, где развлекуха».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 ноября в шести муниципалитетах Хабаровского края не будут работать торговые центры, спортивные объекты, детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях и магазины, не торгующие продуктами питания. Решение об ужесточении антикоронавирусных ограничений принял 3 ноября оперативный штаб региона.