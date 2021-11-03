Асбест, Свердловская область, 3 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Асбесте 2 ноября обстреляли врача ковидной реанимации. Об этом сообщает портал E1.RU.

Lisa Roe Стрельба

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Инцидент произошел у инфекционного отделения больницы №1 города Асбеста. Неизвестный расстрелял из ружья машину реаниматолога. Кроме того, мужчина направлял ружье в сторону здания больницы.

Происшествие обошлось без жертв. Врач не пострадал. Возможной причиной ЧП могло стать желание мести. Не исключено, что у нападавшего от Covid-19 умер родственник. Это могло побудить его совершить ужасающий поступок.

Факт стрельбы прокомментировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, сотрудники территориального ОВД проводят проверку, они отрабатывают все возможные версии произошедшего. Правоохранительные органы устанавливают точный материальный ущерб. После этого будет принято процессуальное решение.