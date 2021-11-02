Москва, 22 ноября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, не стало воистину Народного артиста России Дмитрия Александровича Хворостовского. Ушёл человек — эпоха, человек — творчество, человек — культура, человек — национальное достояние России, заявил корреспонденту ИА REGNUM поклонник таланта Хворостовского адвокат Даниил Берман.

«Дмитрий Хворостовский был настоящим гражданином мира, поскольку его творчество размывало все мелкие человеческие распри и противоречия», — считает Берман.

На его концертах останавливалось время, и мир замирал. Не верится и не хочется верить, что любители музыки больше не услышат больше этот голос.

«Дмитрий Александрович героически до самого конца сражался со своим тяжелым заболеванием и несмотря на недуг, превозмогая боль старался радовать поклонников своим великолепным творчеством», — напомнил поклонник.

Завтра Россия проснётся без Хворостовского. Это очень сложно принять. Невозможно принять, отметил он.

«Выражаю соболезнования и горько скорблю с родными и близкими великого певца и со всеми, кто скорбит по нашей общей утрате для российской культуры», — сказал Берман.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября рано утром в своем доме в Лондоне в окружении семьи ушел оперный певец Дмитрий Хворостовский. О его смерти сообщили родственники в официальном Facebook артиста.

Напомним, с 2015 года Хворостовский боролся с онкологией — у него была диагностирована опухоль головного мозга.

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