Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт». Об этом 2 ноября на онлайн брифинге заявил замгубернатора Павел Креков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Креков отметил, что эта вакцина в области действительно закончилась. Когда будут поставки — неизвестно.

Однако чиновник поспешил успокоить свердловчан. Он добавил, что оба компонента вакцины «Спутник V» доступны во всех медицинских учреждениях региона. В области имеется порядка 300 тысяч доз. Через несколько дней планируется поставка еще 45 тысяч доз.

Напомним, в Свердловской области и-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации подписали указ об ужесточении антиковидных мер. Людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию. Без QR-кода невозможно попасть во многие заведения.