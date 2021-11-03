Пенза, 3 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Пензенской области в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Мельниченко.

Эмилия Шанкс. Медицинский осмотр в русской богадельне. 1880

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Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи на территории Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, необходимо обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией возможно использование мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

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