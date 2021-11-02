Казань, , 17:42 — REGNUM В Татарии в связи с распространением коронавирусной инфекции временно приостановлены профосмотры и диспансеризация населения. Соответствующий приказ издал республиканский минздрав.

Диспансеризация Onf.ru

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«Временно приостановить с 25 октября до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию взрослого и детского населения», — сообщает 2 ноября «Татар-информ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что для тех жителей Татарии, кто переболел коронавирусом, диспансеризация доступна. Для прохождения вакцинации против COVID-19 в лечебные учреждения социальные работники продолжают доставлять пожилых сельских жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 2 ноября прошли 1 млн 603 тыс. 973 человека. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 43 тыс. 594 человека.

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