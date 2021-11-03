Сухум, 3 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. 190 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 2 ноября в ходе 660 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 282 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 57 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 31 980 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 001 победил инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 463 пациента с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки — два человека.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследований на коронавирус. 30 октября в республике сообщили о выявлении 207 носителей SARS-CoV-2 в результате 629 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 не было зафиксировано.