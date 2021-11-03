Москва, 3 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Чтобы уменьшить риск заражения респираторными инфекциями, находясь дома, следует соблюдать несколько простых правил. Об этом напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Так, прежде всего, снизить опасность заболевания во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавируса поможет поддержание комфортного уровня температуры и правильное проветривание помещения без сквозняков.

Тяжельников пояснил, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а влажная уборка позволяет снизить их концентрацию.

«Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться», — констатировал в беседе с РИА Новости специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советы по профилактике гриппа и ОРВИ, а также коронавирусной инфекции дали в Роспотребнадзоре. Так, специалисты рекомендуют мыть руки, соблюдать дистанцию, носить медицинские маски и вести здоровый образ жизни.