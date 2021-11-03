Тбилиси, 3 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Грузии нужно вводить меры стимулирования вакцинации от COVID-19. Об этом как передаёт агентство «Интерпрессньюс», заявил журналистам генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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«Я поддерживаю введение так называемых зелёных ковид-паспортов, то есть, своеобразное косвенное обязательство, косвенное принуждение», — сказал врач.

Он отметил, что подобным образом поступают в Евросоюзе и США. Там вводят ковид-паспорта, где указано, что его владелец привит, недавно переболел или сделал тест на коронавирус. По мнению Церцвадзе, это не нарушает права и свободы человека.

«Если не хочешь прививаться, смирись со своеобразным дискомфортом, тебя никто не наказывает», — заявил глава больницы.

Стоит отметить, по данным Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии, в стране на 2 нобяря было привито 36,5% взрослого населения. Глава NCDC Амиран Гамкрелидзе ранее заявил, что без мер принуждения не получится привить более 37% взрослых жителей страны.