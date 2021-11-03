Кишинёв, 3 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 2 ноября выявили 1074 случая заражения коронавирусом в ходе 7835 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 340 188 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 318 527 человек, в том числе 1283 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2866 пациентов с COVID-19, из которых 335 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7870 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 42 таких случая.

Днём ранее в стране выявили 1346 случая заражения коронавирусом в результате проведения 6515 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1315 человек, умерли 38 пациентов с COVID-19.