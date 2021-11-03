Киев, 3 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Граждане Украины должны быть готовы к объявлению военного положения. Об этом заявил украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Такое заявление он сделал, комментируя статью, опубликованную американской газетой Politico, в которой говорилось о российской военной технике на «границе Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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Он добавил, что Россия на протяжении последних нескольких недель якобы стягивает войска к украинской границе. По его словам, усиление на некоторых участках украинско-российской границы произошло ещё с весны, в связи с чем Киеву стоит опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности.

«В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине при необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения», — заявил Романенко.

Генерал отметил, что Россия «безусловно, готовится к началу боевых действий», однако «если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт «кровавая баня», и захватом территорий дело не закончится».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина может напасть на Россию. По его словам, если война станет реальностью, а такой вариант развития событий, как утверждает эксперт, исключать нельзя, если «Украина, подталкиваемая Западом, нападёт на Россию или на граждан России в Донбассе, придётся давать военный ответ».