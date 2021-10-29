Москва, , 15:20 — REGNUM Украина может напасть на Россию. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если война станет реальностью, а мы не можем исключать такой вариант развития событий, если Украина, подталкиваемая Западом, нападет на Россию или на граждан России в Донбассе, придётся давать военный ответ», — сказал Коротченко.

В этом случае элементарная логика военной аналитики говорит, что бесполезная зона может быть распространена на всю территорию Украины, добавил эксперт.

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