Киев, 24 октября 2021, 21:44 — REGNUM Любое нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, российские военные «как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают руководству РФ, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации».
Он добавил, что задача такого блефа заключается в том, чтобы напугать и «заставить украинские власти уступить в отношении «российских прихотей.