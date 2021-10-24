Киев, , 21:44 — REGNUM Любое нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские военные «как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают руководству РФ, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации».

«Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы — это блеф», — цитирует его телеканал «Дом».

Он добавил, что задача такого блефа заключается в том, чтобы напугать и «заставить украинские власти уступить в отношении «российских прихотей.

«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать — между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», — заключил он.