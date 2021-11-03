Глазго, Великобритания, , 08:08 — REGNUM Идею перенаправить на экологические проекты часть платежей по долгу Аргентины Международному валютному фонду выдвинули аргентинские власти, заявил президент республики Альберто Фернандес 2 ноября в ходе выступления на саммите ООН по климату (COP26) в шотландском Глазго.

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По словам главы государства, стране, чтобы обслуживать свой долг, требуется «большая гибкость в вопросе сроков и ставок».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября эквадорский президент Гильермо Лассо написал в Twitter о том, что Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов в обмен на сокращение внешнего госдолга республики.

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