Куала-Лумпур, 3 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5071 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 481 339. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 29 045 человек.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 66 862 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 557 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.