Тегеран, 3 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 2 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 126 616, причем 160 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Еще 160 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 126 616 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 10 104 новых случая заражения COVID-19, при этом 1344 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 534 667 пациентов из общего числа 5 944 599 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3818 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 53 102 837 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.