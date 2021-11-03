Женева, Швейцария, 3 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В мире за период с 25 по 31 октября было выявлено более трёх миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли более 50 тыс. больных с COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

ВОЗ «За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев (SARS-CoV-2) в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 3 млн (новых) случаев… Число смертей выросло за неделю на 8%».

Наибольший прирост новых заражений — около 60% — приходится на Европу, где за неделю зафиксировали прирост заболеваемости на 6%. Также в Европе за этот же период на 12% возросла смертность от COVID-19. Прирост смертности на 10% показал и Западно-Тихоокеанский регион, при этом в остальных регионах мира смертность снизилась.

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Всего с 25 по 31 октября в мире зарегистрировали 3 021 634 случая инфицирования коронавирусом и 50 477 умерших пациентов с COVID-19. В первой пятёрке по заражениям — США (528 455 случая), Великобритания (285 028), Россия (272 147), Турция (182 027) и Украина (152 897).

Как сообщало ИА REGNUM, больше пяти миллионов человек умерли от COVID-19 в мире с начала пандемии.