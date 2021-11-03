Хабаровск, 3 ноября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. С 4 по 12 ноября в шести муниципалитетах Хабаровского края не будут работать торговые центры, спортивные объекты, детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях и магазины, не торгующие продуктами питания. Решение об ужесточении антикоронавирусных ограничений принял 3 ноября оперативный штаб региона, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня». Фактически край переводят в режим локдауна.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Антиковидные меры будут ужесточаться в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре и Хабаровском районе.

«Запрещается оказание услуг в торговых центрах за исключением торговли продовольственными товарами, работы аптек и зоомагазинов, запрещается работа магазинов, где доля спиртных напитков превышает 50% от объёма реализуемой продукции», — пояснил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Учреждения общественного питания этих территорий смогут обслуживать посетителей только «на вынос» или в режиме доставки. С 4 ноября в парикмахерских и салонах красоты будут обслуживать только по QR-кодам, с 7 ноября эту меры распространят на междугородний транспорт. С 13 ноября подтверждение наличия иммунитета от COVID-19 потребуется клиентам гостиниц и предприятий общественного питания. Социальные учреждения, где не привиты 80% сотрудников, будут работать в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Никонов заявлял о возможности введения в Хабаровском крае локдауна как в Москве. Причиной этих мер он назвал то, что темпы вакцинации в регионе недостаточны стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе.