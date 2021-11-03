Веллингтон, 3 ноября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили сто случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Указывается, что 97 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения коронавирусной инфекции. Еще три случая инфицирования зафиксировали в городе Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 3733.

В настоящее время в больницах страны получает лечение 41 пациент с COVID-19. При этом трое из них находятся в палатах интенсивной терапии. Ведомство отмечает, что к 3 ноября в Новой Зеландии полностью завершили процесс вакцинации не менее 76% населения.