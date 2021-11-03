Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. В Ростовской области лечебные учреждения получат дополнительное оборудование для лечения пациентов с COVID-19. На эти цели выделено около 160 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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На указанную сумму будут приобретены концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, реанимационное и анестезиологическое оборудование.

Оборудованием оснастят больницы, расположенные в 22 муниципальных образованиях Ростовской области.