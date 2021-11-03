Глазго, Великобритания, 3 ноября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о «серьёзных проблемах с климатом» в России, информация о которых якобы замалчивается. В ходе пресс-конференции в шотландском Глазго, где проходит климатический саммит COP26, американский лидер утверждал, что в России горит тундра, пишет 2 ноября газета The Hill.

Gage Skidmore Джо Байден

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Байден раскритиковал действия Китая и России перед тем, как вылететь в Вашингтон. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о стремлении к мировому лидерству по разным направлениям, но не смог приехать даже на ключевой саммит по климату. Аналогичная претензия у американского лидера возникла к президенту России Владимиру Путину.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра пылает. У него буквально пылает тундра. У него очень серьёзные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) началась 31 октября в шотландском городе Глазго. Первые два дня были посвящены выступлениям лидеров стран. Россия и Китай не стали участвовать в мероприятии в связи распространением коронавируса в мире и отсутствием возможности выступить посредством видеоконференции.