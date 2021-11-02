Вашингтон, 3 ноября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Прививать детей 5−11 лет от COVID-19 вакциной производства компаний Pfizer/BioNTech рекомендовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Об этом сообщил 2 ноября информационный портал Axios.

Business.ua Вакцина

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Уточняется, что члены специальной комиссии единогласно проголосовали за рекомендацию вакцинировать детей в США в возрасте от пяти до 11 лет двумя дозами препарата производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Одна доза вакцины от COVID-19 для детей будет составлять треть от дозы для взрослых. Вводить второй компонент рекомендовано через три недели после первой прививки. Препарат может появиться в продаже уже 5 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США могут начать вакцинацию детей в возрасте 5−11 лет уже с 3 ноября, после одобрения экспертной группой критериев для использования препарата.