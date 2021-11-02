Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что в муниципальных образованиях, где ситуация с распространением коронавируса наиболее сложная, есть резервы для стабилизации эпидемической обстановки. В ходе заседания регионального оперштаба донской глава высказался и о противниках антиковидных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Эти люди порой и не знают, что сегодня сумасшедшая смертность [из-за коронавируса], которая измеряется десятками людей каждый день на территории области, а в стране более 1140 человек за сутки. Смотрите, какие цифры страшные», — привёл данные Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области работает 365 пунктов вакцинации. Планируется развернуть дополнительные прививочные пункты. Этот вопрос будет проработан в ближайшие дни.