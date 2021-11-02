Ингушетия, 4 января, 2013, 13:33 — ИА Регнум. В Республики Ингушетия стартовал фестиваль джиперов "Зори Кавказа - 2013: в стране башен и легенд". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, мероприятие пройдет с 4 по 6 января в оздоровительном лагере "Аьрзи".

По информации комитета Республики Ингушетия по туризму,в Таргимскую котловину Джейрахского района республики съедутся более 200 представителей автоклубов со всех регионов России, в числе которых финалисты и обладатели Кубка России по Трофи-рейдам в различных категориях. Маршрут джиперов пройдет с запада на восток - от Джейраха до Цори.

По словам руководителя комитета Батыра Мальсагова, фестиваль послужит пропаганде и популяризации ингушского культурного наследия. Для гостей запланированы лекции с демонстрацией видеофильмов об Ингушетии, тематические программы познакомят участников мероприятия с достопримечательностями, архитектурными памятниками и историей края.

Организаторы уверены, что фестиваль джиперов сыграет важную роль в деле популяризации курортов "Цори" и "Армхи".