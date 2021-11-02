Глазго, Великобритания, 3 ноября, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не приезжать на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Первая часть саммита завершилась 2 ноября.

U.S. Department of State Борис Джонсон

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По словам Джонсона, некоторые мировые лидеры отказались от участия в конференции в связи с распространением коронавируса. Например, по этой причине в Глазго не приехал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Он не хотел приезжать (на COP26) из-за пандемии. Я уважаю это, такая же ситуация и с Владимиром Путиным», — объяснил глава британского правительства на пресс-конференции итогам саммита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России поддержал предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.

В своём видеообращении к участникам COP26 Владимир Путин выразил уверенность в том, что документ «послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере», а Россия будет опираться на уникальный ресурс своих лесов в вопросе о достижении углеродной нейтральности к 2060 году.