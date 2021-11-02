Тирана, 2 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3273 человек выявлено 735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть больных COVID-19, выздоровели ещё 602 пациента. Об этом сообщило вечером 2 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 186 222 случая заражения коронавирусом, 175 451 человек излечился, скончались 2937 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7834, из них 4037 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 157 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.