Рим, 2 ноября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В ближайшие дни правительство Италии утвердит новые «антикоронавирусные» правила для школ, заявил во вторник, 2 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Парты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность учеников и преподавателей, но как можно меньше использовать дистанционное обучение.

Предполагается, что отдельные классы будут направлять на «дистанционку» только в том случае, если в них будет одновременно фиксироваться не менее трех новых случаев коронавируса.