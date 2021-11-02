Рим, 2 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Когда 90% граждан Италии будут привиты от коронавируса, можно будет говорить о смягчении ограничений, заявил во вторник, 2 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Russian.news.cn Вакцинация против COVID-19 в Италии

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В настоящее время обеими компонентами вакцины в Италии привиты 74,44% граждан, в возрастной категории старше 12 лет — более 80%.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом).

С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.