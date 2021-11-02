Стокгольм, 2 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Число инфицированных коронавирусом в лене Вестра-Гёталанд, расположенном на западном побережье Швеции, продолжает расти. За последнюю неделю октября в регионе был обнаружен 931 новый случай, что на 26 процентов больше, чем неделей ранее. Об этом 2 ноября сообщил телеканал SVT.

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Как подчеркивают журналисты, количество случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличивается вторую неделю подряд. В местном департаменте здравоохранения напомнили, что в целом распространение коронавирусной инфекции в Швеции продолжается.

«Будьте осторожными. Если у вас появятся симптомы респираторной инфекции, вам нужно оставаться дома. Вы не можете ходить на работу, в школу или в другое место, где вы можете встретить других людей», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Вестра-Гёталанда Тумаса Уолберга.