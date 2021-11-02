Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Ростовской области развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Такое поручение в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября дал донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Нужно использовать все дополнительные ресурсы для создания людям условий, чтобы вакцинироваться без затруднений. Главам городов и районов необходимо до конца этой недели проработать вопрос о возможности открытия дополнительных пунктов вакцинации в каждом муниципалитете, на каждом крупном предприятии, в местах, где часто бывают люди. Минздраву надо обобщить данную информацию для последующего принятия решений», — сказал глава региона.

Новые мобильные пункты должны в ближайшее время заработать в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, прививочные кабинеты планируется открыть при торговых объектах компании Х5 Retail Group.

В настоящее время в Ростовской области работает 365 пунктов вакцинации.