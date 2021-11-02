Белград, 2 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано еще 7111 случаев заражения коронавирусом, 60 человек умерло от последствий COVID-19. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии 2 ноября на своем сайте Covid19.rs.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? — все новости»

В настоящее время от COVID-19 в больницах лечится почти 6800 человек.

Ранее главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон заявил, что для эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время нужно изменить рабочее время предприятий, ввести в стране десятидневный локдаун, а после всего этого — еще и ковид-паспорта.

Единственной долгосрочной мерой профилактики коронавируса сербский эпидемиолог считает массовую иммунизацию населения.