Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. По факту нарушения антиковидных запретов участниками пленума ростовского обкома КПРФ проводится проверка. Об этом сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудники муниципальной инспекции во время рейда по проверке масочного режима

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"На фото видно, что собрано большое число граждан, санитарное расстояние не соблюдено, люди без масок. Реакция будет соответствующей», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что первым секретарём Ростовского областного комитета КПРФ стал Евгений Бессонов. Он сменил бессменного на протяжении 15 лет лидера ростовских коммунистов Николая Коломейцева.