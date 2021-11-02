Рига, 2 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Латвии 1 ноября были госпитализированы 211 пациентов с коронавирусом СOVID-19 — максимум с начала пандемии. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Pixabay.com Больница

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Предыдущий антирекорд был установлен 23 октября 2021 года, когда за сутки в стационары привезли 206 человек.

В данный момент в больницах страны — 1 578 ковид-пациентов, 188 — в тяжелом состоянии. Однако общее число занятых ковид-коек чуть меньше исторического максимума 31 октября 2021 года, когда в стационарах лежали 1 592 человека.

Сообщается о 43 умерших: двое — в возрастной группе 30−39 лет, один — 40−49 лет, трое — 50−59 лет, десять — 60−69 лет, 14 — 70−79 лет, 11 — 80−89 лет, двое — 90−99 лет. Из них 40 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, трое привились.

Это третий с начала пандемии пик зарегистрированных за сутки летальных исходов: больше было лишь 27 декабря 2020 года (44) и 28 октября 2021 года (64). Общее число жертв болезни составляет в руеспублике 3 312 человек.

В Латвии за сутки сделали 21 789 тестов на коронавирус, положительными оказались 1 884 пробы. Доля положительных тестов составила 8,6%. Средняя за неделю доля положительных тестов — 10,54%.

Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) — 1 747. Рекорд прошлой волны (694 — 10 января 2021 года) был побит 7 октября, когда показатель составил 732.