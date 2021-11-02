Таллин, 2 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. По состоянию на утро 2 ноября в больницах Эстонии находятся 595 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 426 человек, из которых 291 человек (68,3%) не был вакцинирован, у 135 человек (31,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах было открыто 75 новых историй болезни. Скончались 10 пациентов с коронавирусом, из которых четверо не были вакцинированы, а статус вакцинации двоих выясняется: 72-летний мужчина, 73-летняя женщина, 80-летний мужчина, 80-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина и 97-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 7 772 тестов на коронавирус, результат 1 571 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 911 человек не были вакцинированы и 660 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки в Эстонии было введено 7 359 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1 824 случаях. По состоянию на 2 ноября 2021 года дополнительную или бустерную дозу получили 49 377 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 57,3%.