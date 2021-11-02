Нижний Новгород, 2 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Пока одни предприниматели пишут обращения к властям Нижегородской области, а другие выходят на пикеты за отмену QR-кодов, третьи обсуждают коронавирусные ограничения и их последствия в социальных сетях.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Эдуард Успенский. 1978. СССР.] Дискуссия сторонников и противников вакцинации

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В Нижегородской области до 7 ноября действует локдаун — кафе и рестораны работают только навынос, ТЦ закрыты, посещение музеев и театров возможно только с сертификатом о вакцинации. Предприниматели и рестораторы уже обратились к региональным властям с просьбами открыть заведения общепита и отменить QR-коды для посетителей. Пользователи социальных сетей разделились на два непримиримых лагеря.

«Еще один одиночный пикет, направленный против введения QR-кодов, прошел в Нижнем Новгороде. На пикет вышла предпринимательница, у которой частная организация для детей, с затратами на 1,3 млн. «Эти деньги мне нужно покрывать ежемесячно. А мне говорят: «Не работайте, сидите дома, но при этом платите аренду, платите зарплату и все остальное». Как мне это сделать, я просто не представляю?» — написала девушка в одну из нижегородских групп социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка, привейтесь сами, просите у клиентов QR-коды. И вы будете работать, без конкурентов. Все просто. А так, за вами придут… судебные приставы. Я тоже привитый, но сейчас сижу без работы. Потому что из-за «умных», которые не прививаются, все и закрыто. Ругаю власть, что миндальничает с антиваксерами. Думаю, что страна останется и без Нового года», — ответил автору поста Виктор Моисеев.

«Заняться нечем — пусть стоят одиночки хоть толпами. Все уже сделано и по другому не будет, неужели не понятно», — отреагировал на новость о пикете Vanek Chesnok.

«Уничтожают бизнес людей, при чем давно и руками своего же народа. Нас просто стравливают между собой, и им это удаётся. На работу не пускают без прививки, зато вот вам выходные и границы все открыты», — поддержал пикет пользователь Сашка Сашкин.

Некоторые нижегородцы анализируют ситуацию иначе и приходят к неожиданным выводам.

«Государство не справляется с повышением цен. Не может контролировать производителей. Цены на продукты, на бензин, да на все полетели вверх. А они запугивают всех воспалением лёгких. Люди поделились на 2 лагеря — за и против вакцинации. А правительство сидит и ржёт, как все ругаются. Других же проблем никто не видит. Народ запуган. А на реальные проблемы малых предприятий им плевать», — считает Игорь Ануфриев.

«Нашим дедушкам и бабушкам свобода далась высокой ценой. А теперь эту свободу оскверняют вот этими кодами, локдаунами и прочим. Если этот момент упустить, скоро почку нужно будет охраннику отдавать у входа за продуктами. Пора пресекать это всё», — написала Светлана Николаева.

Не менее бурная дискуссия развернулась под постом о просьбе владельцев кинотеатров в Нижегородской области. Они тоже просят отменить QR-коды для посетителей с 8 ноября.

«Пусть просят привиться посетителей, из-за них и страдают», — считает Евгения Мельникова-Кокорина.

«Взвыли паразиты!!! Мы без них проживем, а они без нас нет. Только лечение рублем заставит этих упырей сбавить гонор», — высказался Дмитрий Тасминский.

«Зачем просит отменить то, чего нету. Это распоряжение — бред больных на голову. Игнорируйте его», — посоветовал Олег Лаптев.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 2 ноября в регионе выявили 789 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 802 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 192 818 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 12 743 человека.