Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области в начале ноября стали еще больше прививаться от COVID-19 даже по сравнению с концом октября, хотя в последний месяц осени спрос на вакцину вырос в три раза. Об этом 2 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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С начала массовой вакцинации в регион поступил 927 461 комплект вакцин от COVID-19. По итогам 1 ноября всего в Ленобласти привито 695 772 человека, в том числе 38 878 человек прошли ревакцинацию. Полностью привиты 622 604 человека.

«В предыдущие сутки привито 9153 человека, в том числе 1304 человека закончили вакцинацию», — заметили в пресс-службе.

Отметим, по итогам 31 октября в Ленобласти вакцинировались первым компонентом лишь 2989 человек, в том числе 102 человека закончили вакцинацию. Таким образом, по сравнению с октябрем, первый день ноября показал трехкратный рост числа вакцинированных.