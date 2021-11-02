Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. По данным Смольного, на 2 ноября Петербурге полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса 1 млн 906 тыс. 403 жителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТРЦ «Галерея»

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Исходя из данных статистики, это составляет примерно 42% от численности взрослого населения города. Количество тех, кто прошел ревакцинацию, пока всего около 75 тысяч человек.

На прошлой неделе ежедневно прививались в среднем около 20 тысяч человек в день. Власти города намерены усилить инфраструктуру пунктов вакцинации.

«Сейчас у нас задействованы все 175 стационарных пунктов и 45 мобильных. В субботу посмотрел, как работают прививочные пункты в торговых центрах. Там высокая посещаемость, дал указание расширить их мощности», — заявил губернатор Александр Беглов.

Так, 7 ноября планируется открыть новый пункт в ТЦ «Заневский каскад» у метро «Ладожская», 8 ноября — в ТЦ «Пик» у Сенной площади.

Записаться на вакцинацию можно через порталы Госуслуги и «Здоровье петербуржца», по единому телефону «122» и в виртуальных колл-центрах поликлиник.