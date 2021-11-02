Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Более 79 тыс. жителей Ленинградской области заразились коронавирусом с начала пандемии. Из них 387 человек получили положительные тесты на COVID-19 за прошедший день, что на два случая больше чем сутками ранее. Об этом 2 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

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Наибольшее количество зараженных за 1 ноября было выявлено в крупных населенных пунктах, так как Мурино (32), Тихвин (23), Кириши (20), Сланцы (17), Выборг, Гатчина (по 16), Волхов (12), Всеволожск, Лодейное Поле (по 10).

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти лабораторным путем подтверждено 79 146 случаев заражения. Из числа заболевших вылечились 60 327 человек, в том числе 338 пациентов были выписаны по выздоровлению в первый день ноября. Умерло от ковида 2576 жителей Ленобласти, в том числе еще четыре летальных исхода было зафиксировано за прошедший день.